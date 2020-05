Zhakowali prawnika gwiazd. Żądają teraz jeszcze więcej i twierdzą, że mają haki na Trumpa

Informowaliśmy was, że kilka dni temu hakerzy przeprowadzili cyberatak na Allena Grubmana , prawnika gwiazd Hollywood . Żądali na początku 21 mln dolarów za to, że nie ujawnią poufnych danych klientów słynnej kancelarii. Na dowód tego, że naprawdę weszli w posiadanie tajemnic prawników, udostępnili screeny umów Madonny na ostatnią trasę koncertową " Madame X". Sprawa się jednak komplikuje.

Hakerzy należą do grupy REvil. Zagraniczne media podają, że mogą pochodzić z Europy Wschodniej - tu wskazuje się Rosję.

Dziennikarze "Page Six" dowiedzieli się, że REvil żądają już nie 21, a 42 mln dolarów.

"Zaraz wybory, a my mamy tony brudów" - zaznaczają w komunikacie udostępnionym online.

"Panie Trump, jeśli chce pan pozostać prezydentem, powiedz swoim ludziom, co mają robić, inaczej możesz zapomnieć na zawsze o swoich ambicjach. A do twoich wyborów: musicie wiedzieć, że po takiej publikacji z pewnością nie będziecie chcieli go za prezydenta" - piszą.