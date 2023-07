Trwa kolejny proces Kevina Spaceya. Ofiara porównała go do przerażającej postaci z filmu

Kariera uwielbianego przez widzów i cenionego przez krytykę aktora zatrzęsła się w posadach w 2017 r., gdy 20 mężczyzn pracujących dawniej w londyńskim teatrze Old Vic, kierowanym przez Kevina Spaceya, oskarżyło go o nadużycia seksualne. Wówczas pracownicy na planie serialu Netfliksa "House of Cards" również zaczęli mówić głośno o niestosownym zachowaniu aktora. Aktor słono zapłacił za przerwanie produkcji ostatniego sezonu.