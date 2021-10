Trwa zbiórka na leczenie Marcina Pendowskiego. Basista Tworzywa potrzebuje rehabilitacji

Informacja o zbiórce na leczenie kolegi z zespołu pojawiła się na facebookowym profilu Fisza Emade. "Dziś zwracamy się do was z prośbą o wsparcie dla naszego druha, Pendofsky Music, który walczy o powrót do zdrowia. Polska Fundacja Muzyczna rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na rehabilitację pogruchotanej przez wypadek ręki. Gorąco zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy, co sami uczyniliśmy" - napisali bracia Waglewscy, podając numery kont, na które można wpłacać pieniądze.