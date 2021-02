Trzeba ją było ratować. Było o krok od tragedii

Ashley Judd to wzięta aktorka, ale też aktywistka. Bierze udział w misjach humanitarnych w Afryce. Gości często szczególnie w Kongo, do którego wybrała się i tym razem. Judd uczestniczyła w akcji, która polegała na odnalezieniu w kongijskim buszu szympansów karłowatych, bonobo, którym grozi wyginięcie. "Mamy tam mały obóz badawczy. Jestem przyzwyczajona do przebywania w tym miejscu. Jak wiecie, jestem kobietą dziczy. Wypadki się zdarzają. Uderzyłam w coś po ciemku i przewróciłam się" - napisała Judd kilka dni temu, zaznaczając, że w wypadku prawie straciła nogę.

"Mówił mi, co mam robić. Zagryźć patyk. Trzymałam się Mauda, a Papa Jean ruszał moimi połamanymi kośćmi tak, żeby można było ustawić je w jednej pozycji, bym mogła zostać przetransportowana, podczas gdy krzyczałam i wiłam się z bólu. To, jak udało się mu to zrobić, gdy rzucałam się jak zwierzę, jest dla mnie nie do pojęcia. Uratował mnie. A musiał to zrobić dwa razy!" - pisze.