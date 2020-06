TVP znowu wykorzystała utwór bez pytania twórców o zgodę? Mocna odpowiedź Formacji Nieżywych Schabuff

Do tego grona dołączyła też Formacja Nieżywych Schabuff . Ku zaskoczeniu lidera zespołu Olka Klepacza ich utwór "Lato" został wykorzystany w spocie promocyjnym Wakacyjnej Trasy Dwójki. Zdaniem muzyka jest to działanie bezprawne.

"W mojej ocenie, media publiczne winny stać na straży moralności, przyzwoitości, prawa, dobrego obyczaju w kontrze do manipulacji i koniunkturalizmu, z którego słyną niestety wszystkie media. Niegodziwym, bezprawnym i nieprzyzwoitym jest fakt wykorzystania piosenki FNS "Lato" (jestem współautorem) do reklamy trasy koncertowej TVP, która w obliczu oficjalnego zakazu organizowania jakichkolwiek koncertów z udziałem publiczności, wydaje się być co najmniej niestosowna. Większość Artystów w wyniku obostrzeń, zakazu, tkwi od kilku miesięcy w "komie". W tym przypadku, mamy do czynienia z podziałem Artystów na tych gorszych (zahibernowanych) i uprzywilejowanych - których nie dotyczy zakaz - z całym szacunkiem!" - dodał wzburzony.