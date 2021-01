Tyle się czeka na szczepionkę. Michał Wiśniewski pokazał swój termin

Szybko się jednak okazało, że teoria nie idzie w parze z praktyką. 31 grudnia do mediów dotarły informacje o znanych osobistościach ze świata kultury i polityki, które nie kwalifikowały się do szczepienia w pierwszej kolejności, a mimo to przyjęły dawkę teoretycznie zarezerwowaną dla lekarzy. Mowa o co najmniej 18 nazwiskach, takich jak Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, Andrzej Seweryn i jego córka Maria.