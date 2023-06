Tylko bikini, sznureczki i turban. Dorota Gardias chwali się "artystycznym projektem"

Dorota Gardias już od kilkunastu lat jest związana ze stacjami TVN. Choć widzom głównie kojarzy się z zapowiedziami prognoz pogody, prezenterka co i rusz podejmuje się nowych telewizyjnych wyzwań. Przed rokiem wzięła udział w "Mask Singer", co zainspirowało ją do powrotu na muzyczną scenę.