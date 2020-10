Tylko jedno zostało jej po sławnym ojcu. Teraz dostała kolejny cios

Andrzej Wajda zmarł w październiku 2016 roku. Przez kilka miesięcy córka i wdowa po reżyserze walczyły w sądzie o prawa autorskie do jego dzieł. Początkowo były one przyznane Karolinie Wajdzie, jednak ostatecznie sąd uznał, że spadek w całości należy się jego ostatniej żonie, Krystynie Zachwatowicz. Niecały rok przed śmiercią Wajda zmienił testament na korzyść żony. Mimo odwołania, które złożyła Karolina Wajda, sąd oddalił jej roszczenia. Dziś, jak podkreśla córka reżysera, jedyne, co jej po nim zostało, to rodzinny dom na warszawskim Żoliborzu.