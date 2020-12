Wstyd? Nie znają tego słowa. Kardashianki pokazały zdjęcia ze świąt

Kardashianki i Jennerki to prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalne postacie XXI w. Celebrytki zawsze robią wokół siebie sporo zamieszania. Kontrowersje wywołał ostatni wyjazd Kim Kardashian na prywatną wyspę, gdzie świętowała swoje 40. urodziny. Dla niektórych fanów jej decyzja nie była do końca rozsądna. "Nie szanuję twojej decyzji, by wyprawić imprezę urodzinową w momencie, gdy ludzie umierają i mogłabyś wpłacić te pieniądze na służbę zdrowia" - napisała jedna z fanek.