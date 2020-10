Zmarł 17 lat temu. Kim dostała niewyobrażalny prezent na urodziny

"Nie potrafię opisać, co to znaczy dla mnie, dla moich sióstr i brata. Dziękuję ci Kanye za prezent, który zostanie ze mną do końca życia" - pisze Kim Kardashian i pokazuje hologram swojego zmarłego ojca.

Robert Kardashian zmarł w 2003 roku. Miał 59 lat (Instagram)