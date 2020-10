Ujawnił treść ostatnich SMS-ów Przybylskiej. "Żadnego z nich nie skasowałem"

Nietypowy objaw raka trzustki

- Ilekroć widzę na mapie Gdynię, to wtedy zawsze myślę o Ani. Tak mi się ona przykleiła do tej Gdyni. Filmy robiliśmy w Warszawie, ale ją często odwoziłem na pociąg do Gdyni i odbierałem, jak przyjeżdżała do Warszawy. Ona była wtedy nieletnią dziewczynką. Dbaliśmy o Anię jak o własne dziecko - mówi Piwowarski w rozmowie z Fakt24.