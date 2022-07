Ujawniła kwoty z "kopert" i się zaczęło. Eksperci komentują

- Do tej pory nie spotkałam się z przekazywaniem upominków w postaci tak dużych kwot - komentuje na podstawie swej bogatej praktyki. - Kosztowniejsze prezenty zazwyczaj miały formę rzeczową, były to np. dzieła sztuki. To, jaka kwota powinna znaleźć się w kopercie, to jedno z najczęściej wyszukiwanych w internecie haseł w sezonie weselnym. Prezenty ślubne to nie jest, w moim odczuciu temat, który podlega kategorii "wypada/nie wypada". Każdy może podarować młodej parze tyle, na ile go stać i ile uważa za słuszne - mówi Janachowska w rozmowie z WP.