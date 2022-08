Co zrobił Brad Pitt? Na światło dzienne wypłynęły zdjęcia Jolie

Zdaniem Angeliny, słowa Brada tylko pogorszyły sytuację. Jedno z dzieci (mówi się, że był to Maddox) miało powiedzieć, że to nie Jolie jest wariatką, a on sam. To rozsierdziło Pitta. Jolie zeznała, że ruszył w stronę dziecka, a ta próbowała go powstrzymać, podduszając go łokciem. Brad wyszarpał się i rzucił Angelinę na fotele za nią. Aktorka twierdziła także, że Brad wylewał na nią alkohol, a po przylocie do Los Angeles awanturował się kolejny raz, nie pozwalając rodzinie opuścić samolotu przed kolejne 20 minut.