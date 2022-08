Ujawniono testament zmarłej gwiazdy. Znane córki pominięte

W 2016 r. Naomi napisała książkę o swojej chorobie - "River of Time: My Descent into Depression and How I Emerged with Hope". W kwietniu 2022 r. Naomi odebrała sobie życie, strzelając do siebie. Wynonna komentowała publicznie, że czuła się bezsilna i że chce przerwać krąg "uzależnienia i rodzinnych dysfunkcji". Ashley mówiła natomiast, że rozumie, dlaczego mama zdecydowała się na samobójstwo, dodając, że Naomi latami cierpiała na niezdiagnozowaną chorobę psychiczną.