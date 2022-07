Ashley Judd została trzykrotnie zgwałcona. Rozmowa z oprawcą przyniosła jej spokój

Aktorka po raz pierwszy podzieliła się swoją dramatyczną historią w 2011 roku, w pamiętniku "All That Is Bitter & Sweet". Kilka lat później publicznie podziękowała swojemu terapeucie za to, że pomógł jej "w końcu mówić" o tym, co przeżyła. Dziś Judd chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami, wierząc, że te mogą pomóc innym.