Ukradł psy Lady Gagi, strzelał do jej pracownika. Napastnik usłyszał wyrok

20-letni Jackson nie przyznał się do próby morderstwa, zaś do spowodowania poważnych szkód u Ryana Fischera. Pracownik Lady Gagi został postrzelony przez Jacksona w klatkę piersiową. Po tragicznym incydencie mężczyzna trafił do szpitala, gdzie musiał przejść skomplikowaną operację usunięcia części płuca. - Byłem przerażony. Kiedy podeszli i wycelowali we mnie broń, wiedziałem, że w końcu zostanę postrzelony. Pomyślałem: nie ma mowy, żebym nie walczył o te psy - komentował w pierwszym wywiadzie dla mediów.