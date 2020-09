Ula Chincz pochwaliła się ciążowym brzuszkiem na Instagramie

Ula Chincz w ciąży. Internauci porównali dziennikarkę do księżnej Diany

"Ula Pedantula" zdecydowała się opublikować jeszcze jedną fotografię. W najnowszym poście Urszula zwróciła się bezpośrednio do fanów . Chciała im podziękować za masę miłych wiadomości i życzeń, które zaczęły do niej napływać. "Kochani! Dziękuję za OGROM gratulacji i życzeń. Próbuję wszystkie przeczytać i zostawić, choć serduszko w podziękowaniu, ale chyba jestem na straconej pozycji" - czytamy w opisie.

Mimo ciąży dziennikarka nie zwalnia tempa i dalej pracuje. "Ja pracuję jak mróweczka, na zapas szykując dla Was odcinki o odbarwianiu i środkach czystości, a teraz biorę się za święta! Bożego narodzenia jeszcze we wrześniu nie było, ale ten rok jest u mnie tak szalony, że co tam!" - dodała Ula Chincz.