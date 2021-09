Uma Thurman pisze o aborcji. Ujawnia swój "najmroczniejszy sekret"

"Do wszystkich kobiet i dziewczyn z Teksasu, które boją się traumy i prześladowań; do wszystkich kobiet, które są wściekłe, że władze odbierają prawa do decydowania o swoim ciele; do wszystkich, które czują się wystawione na świecznik tylko dlatego że mają macicę - mówię wam: widzę was. Miejcie odwagę. Jesteście wspaniałe. Przypominacie mi moje córki" - podkreśla na koniec felietonu.