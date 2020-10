Upokorzył publicznie żonę. Są nowe doniesienia, co się u nich dzieje

Dominic West - znany brytyjski aktor. Lily James - aktorka, wystąpiła ostatnio w filmie Netfliksa, "Rebeka". Catherine Fitzgerald - od 10 lat żona Westa, architektka krajobrazu. To bohaterowie ostatniej głośnej historii, której motywem przewodnim jest romans aktora i dość absurdalna konferencja prasowa. Otóż na początku października Dominic i Lily pojawili się razem w Rzymie. Przyłapali ich tam paparazzi. Na ich zdjęciach można zobaczyć, jak aktorzy obejmują się na ulicy, wymieniają czułości i zachowują się jak prawdziwe zakochani w sobie ludzie.

Pandemia szaleje, więc Dominic i Catherine tylko pozowali przed reporterami, którzy zgromadzili się przed ich domem. Pokazali też kartkę, na której któryś z małżonków napisał, że wszystko jest u nich OK, jest miłość i małżeństwo trwa w najlepsze.

Mało kto im uwierzył. I teraz "The Sun" donosi, że sytuacja z Lily James wywołała w rodzinie poważny kryzys.

Brytyjski tabloid dotarł do informacji na temat wyjazdu Catherine z Wielkiej Brytanii do Irlandii. Fitzgerald udała się tam, by spotkać się ze swoją najbliższą rodziną i przedyskutować zdradę Dominica.