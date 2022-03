Urocza tradycja Kate, Williama i ich dzieci. "Zawsze pytają, gdzie jedziemy"

Przypominamy, że najstarszy syn pary, George, jeszcze jako maluch towarzyszył rodzicom podczas ich podróży do Australii. Potem do rodziców i starszego brata dołączyła księżniczka Charlotte, gdy przyjechali do Polski w 2017 roku. Dzieci pary przykuwają zawsze najwięcej uwagi podczas zagranicznych podróży. Tak samo było z malutkim Archiem, którego do Afryki zabrali Meghan i Harry.