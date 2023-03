Uroczy gest księżnej Kate. Nic dziwnego, że ludzie ją tak kochają

Przypomnijmy, że trwa pierwsza oficjalna wizyta Williama i Kate, odkąd zostali księciem i księżną Walii. To tytuły, które przysługują następcy tronu i jego żonie. Nosił je do ubiegłego roku Karol, ale jego małżonka była księżną Kornwalii. Dlaczego? Tytuł księżnej Walii należał do Diany do chwili jej śmierci. Nie chciano, by opinia publiczna odwróciła się od Camilli, z którą Karol zdradzał swoją żonę. By nikogo nie drażnić, Camilla nie sięgnęła nigdy po ten tytuł.