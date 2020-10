Urszula Dudziak odetchnęła z ulgą. Jej córka wygrała z alkoholizmem

Sytuacja znacznie pogorszyła się, gdy Mika Urbaniak wróciła do Polski. - Wróciłam do Polski, gdzie zamieszkałam z mamą, i zaczęłam dużo imprezować. Miałam towarzystwo do picia. Typowi artyści, można by powiedzieć. To trwało pięć lat - zdradza Mika. Na szczęście pomoc pojawiła się ze strony mamy wokalistki, która postawiła córce ultimatum. Powiedziała jej, że jeśli nie zacznie się leczyć, wyrzuci ją z domu. Przed odwykiem Mika trafiła na dwa tygodnie do szpitala psychiatrycznego, gdzie przeszła szereg badań. Właśnie wtedy zdiagnozowano u niej chorobę dwubiegunową afektywną, która charakteryzuje się naprzemiennymi stanami depresji, a chwilę później przypływem sił i euforią.