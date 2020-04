Nie tak wyobrażała sobie życie w Ameryce. "Nie mieliśmy za co żyć"

Śpiewaczka jazzowa również miała skorzystać na tym planie. Do Ameryki przywiodła ich chęć wydania płyty, która cieszyła się już popularnością w Niemczech. Zdobyli kontakt do największej wówczas wytwórni Columbia i liczyli na łut szczęścia.

Jednak zamiast brylować w towarzystwie wyrafinowanych miłośników jazzu, trafili do podrzędnego hotelu na Manhattanie, a ich sąsiadami byli bezdomni.

- Początki były ciężkie, często nie mieliśmy za co żyć. Pokój był obskurny, sąsiadka pijaczka, która co jakiś czas podpalała windę, a ja 30-letnia, zakompleksiona płakałam, że nie tak wyobrażałam sobie nasz american dream. Michał powtarzał, że przecież nie przyjechaliśmy tutaj na wakacje, tylko do pracy i mam nie marudzić - wspomina w rozmowie z magazynem "Świat i ludzie".