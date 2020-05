Urszula pokazała swój dom. Willa wokalistki naprawdę robi wrażenie

Urszula , wraz z mężem i ich synem, obecnie mieszka w podwarszawskim Józefowie, niedaleko swojego starszego dziecka z poprzedniego małżeństwa. Swoją posiadłość zdecydowała się pokazać w programie Uli Chincz. Dom artystki mieści w lesie, co także odwzorowuje jego wnętrze.

Urszula zdobyła popularność już na początku lat 80. ubiegłego wieku. Muzyczną karierę zaczynała z grupą Budką Suflera, z którą współtworzyła takie przeboje jak "Luz blues, w niebie same dziury", "Maliny król" czy "Dmuchawce, latawce, wiatr". W zespole poznała gitarzystę Stanisława Zybowskiego, który został jej głównym kompozytorem, a później także mężem. W 1990 r. wyjechali razem na cztery lata do Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do Polski wokalistka nagrała kultowy album “Biała droga”, który sprzedał się w nakładzie 800 tys. egzemplarzy. Na płycie znajdowały się takie hity jak "Konik na biegunach" czy "Na sen".