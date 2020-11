Usłyszała, że dziecko nie przeżyje. Mówi wprost, to przeszła

Daria Ładocha słynie z ciętego języka i dużej otwartości. Odkąd zdobyła popularność dzięki występom w programach TVN, zabiera głos w ważnych społecznie sprawach, co trafia do tysięcy widzów i internautów. Gdy zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. dostępu do aborcji, Ładocha musiała napisać, co o tym sądzi po własnych, wyjątkowo trudnych przejściach. Ona o tym, że jej dziecko nie przeżyje, usłyszała zaraz po porodzie. ""Nie wyobrażam sobie, co może poczuć kobieta, która usłyszy takie słowa podczas trwania ciąży. Czy w takim razie można wtedy popełnić samobójstwo?" - pisała Ładocha.