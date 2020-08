Varg Vikernes nienawidzi Polski? Mocne słowa muzyka

Mimo kontrowersyjnej przeszłości oraz równie kontrowersyjnych poglądów Varg Vikernes ma oddane grono fanów na całym świecie, w tym również w Polsce. Jak się okazuje, nie stanowią oni przeszkody do tego, by Polskę... darzyć nienawiścią.

Część osób może być zszokowanym tym, co przeczytało, ale niestety jest to prawda. Varg Vikernes nienawidzi Polski i Polaków. Znaleźliśmy się na jego liście obok Stanów Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, Izraela, Turcji, czy też Iranu.

Zaskoczeni fani muzyka spytali go, co na jego liście robi Polska. Varg Vikernes wytłumaczył, o co mu chodzi w sposób dość dobitny: "Chrześcijańsko-nacjonalistyczni zeloci, którzy obwiniają wszystkich za własną głupotę, a także winią Niemców za całe zło świata...". Była to kolejna z kontrowersyjnych wypowiedzi Norwega, z których zresztą słynie.