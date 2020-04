Victoria Beckham pod ostrzałem krytyki. Dopiekł jej brytyjski dziennikarz

Dlatego też zdziwienie wywołało, co wydarzyło się ostatnio w jej firmie. Jak się okazało, podczas przestoju gospodarczego spowodowanego pandemią zdecydowała się nie wspierać pracowników z własnego majątku (opiewającego na, jak podaje "Daily Mail", ok 335 milionów funtów), ale zgłosiła się po pomoc do rządu w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że że sytuacja wynika z tego, że wysłała ok. 30 osób na bezpłatne urlopy. Jak podaje "Mirror", osobom takim urlopie przysługuje zasiłek, w wysokości 80 procent dotychczasowego wynagrodzenia, maksymalnie 2500 funtów za miesiąc.