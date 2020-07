Victoria Silvstedt na wakacjach. Pokazała się w bikini

Victoria Silvstedt we wrześniu skończy 46 lat, ale była modelka wciąż ma idealną figurę. Szwedzka gwiazda wybiegów wyjechała ostatnio na urlop do Saint Tropez. Na plaży przyłapali ją paparazzi. Victoria odpoczywała, opalała się i pływała, a wszystko to w skąpym, białym stroju kąpielowym. Wyglądała rewelacyjnie! Trudno uwierzyć, że od czasów, gdy Silvstedt zdobyła tytuł Miss Szwecji minęło już 27 lat. Victoria koronę najpiękniejszej Szwedki odebrała w latach 90. Była wtedy jeszcze nastolatką.