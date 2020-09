Viki Gabor i jej ojciec napadnięci. Sprawcy zostali zatrzymani

Do zdarzenia doszło w piątek 11 września ok. godz. 22:30. na warszawskim Mokotowie. Jak wynika z ustaleń PAP i policji, Viki Gabor z rodzicami wybrała się do sklepu przy ul. Konstruktorskiej. Do środka wszedł tylko ojciec. W tym samym momencie przed sklepem stała grupka mężczyzn, wśród których był Kamil T. (17 l.) oraz o rok starszy Dominik P. Młodzi mieli użyć wobec czekającej na zewnątrz piosenkarki wulgaryzmów i kazali jej oddać pieniądze.