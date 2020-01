Viki Gabor pokazała zdjęcie z Natalią Oreiro. Obydwie były gwiazdami TVP

Viki Gabor ma teraz swoje 5 minut. Na sylwestrze z TVP była jedną z największych gwiazd. Podzieliła się z fanami wyjątkowym wspomnieniem.

Viki Gabor (East News, Fot: East News)

Viki Gabor rozbiła bank. Na sylwestrowej scenie w TVP2 dała z siebie wszystko. Teraz echo po młodej wokalistce na pewno nie ucichnie. Przypomnijmy, że Viki Gabor wystartowała w drugiej edycji programu "The Voice Kids", gdzie osiągnęła spory sukces, docierając do samego finału. Latem 2019 r. wystąpiła w Sopocie, zaproszona do koncertu Young Choice Awards, a zaraz potem stanęła w szranki eliminacji do konkursu Eurowizja Junior.

Po tych osiągnięciach 12-latka bryluje wśród największych gwiazd światowego show-biznesu. Zresztą spójrzcie sami:

- To był wspaniały rok z jeszcze lepszym zakończeniem. Dziękuje Wam - za wszystko i życzę Wam tego co najlepsze. Pora wracać do pracy - kolejne niespodzianki już blisko, kto nie może się doczekać? - napisała Viki Gabor pod zdjęciem z Natalią Oreiro.

Jak podoba się wam zdjęcie piosenkarki z zagraniczną gwiazdą?

