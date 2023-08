Viki Gabor zachwycona koncertem The Weeknd. "Moje marzenie się spełniło"

Jedną z osób, które wybrały się na koncert, była Viki Gabor. 15-letnia gwiazda zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids", a później dzięki wygranej w Eurowizji Junior w 2019 r. Niedawno nastolatka skończyła podstawówkę. Teraz wybiera się do liceum, ale będzie uczyć się w domu, gdyż, jak tłumaczy, jej kariera nie pozwala jej na codzienne uczęszczanie do szkoły.