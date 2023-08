Apokalipsa wg. św. Abla. The Weeknd zagrał w Warszawie

The Weeknd nie jest bowiem pustą gwiazdką pop. On potrafi mądrze opisać to, co w naszym życiu sprawia nam ból i cierpienie. Cwaniactwo Kanadyjczyka polega na tym, że tę cięższe, mroczniejsze tematy potrafi podać w atrakcyjnym sosie. Jesteśmy więc na wielkiej dyskotece, wokół nas świecą lasery, tymczasem śpiewamy razem z nim hymn niedocenionych i niekochanych: I deserve to be by myself - zasługuję na tę samotność. Wątpiąca w siebie gwiazda, z niską samooceną, zapełniająca stadiony to zawsze miła odmiana od powszechnego popnarcyzmu.