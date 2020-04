Viola Kołakowska w konfilkcie z Hanną Lis. Poszło o pandemię koronawirusa

Viola Kołakowska twierdzi, że nie ma takiej choroby jak COVID-19, mierzenie temperatury ludziom w każdym możliwym miejscu jest niepotrzebne, a cała teoria o pandemii koronawirusa jest wyolbrzymiona. Aktorka uważa też, że obostrzenia nakładane przez rząd to oznaka nieludzkiego traktowania obywateli. Wyśmiewała także Polaków robiących zapasy. Zadeklarowała również, że nie będzie zakrywać ust i nosa mimo nałożonego obowiązku.

- Instagram ucina zasięgi tym, którzy mówią niewygodne rzeczy i mówią prawdę… Gdy mówią to, czego nie powinni usłyszeć inni. Z 15 tysięcy ludzi, którzy oglądali Intastories, zostało tysiąc. Tylko tyle osób może obejrzeć story - mówiła na nagraniu wrzuconym do sieci.

Do sieci trafiły screeny z rozmowy kobiet. Lis prosiła Kołakowską, by przestała udostępniać nieprawdziwe informacje. Jednak aktorka przyznała, że poczuła się zaatakowana. Możliwe, że to nie koniec konfliktu.