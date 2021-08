Covid, odejście żony. W jakim stanie jest dziś Witold Paszt?

Rzeczywiście artysta na własnej skórze przekonał się, jak ciężka jest to choroba. Do dziś namawia wszystkich, by się szczepili, abyśmy wreszcie mogli uznać koronawirusa za historię. Paszt doskonale wie, jaki uszczerbek na psychice zostawia przymusowy lockdown. Wyznał, że czas po śmierci ukochanej żony to był kolejny cios.