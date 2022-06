W latach 90. znali je wszyscy. Tak dziś wyglądają

Zespół TLC powstał w Atlancie w 1990 r. z inicjatywy Lopes i Watkins. Rok później dołączyła do nich Thomas i jako trio szybko zaczęły odnosić pierwsze sukcesy. W latach 90. nagrały takie hity jak "Creep", "Waterfalls", "No Scrubs", czy "Unpreety". Zdobyły cztery nagrody Grammy i sprzedały 90 mln albumów, dzięki czemu TLC to najlepiej sprzedający się girlsband w historii amerykańskiej muzyki.