W obcisłym wdzianku spaceruje po Hollywood. Marcelina Zawadzka znowu kusi

Marcelina Zawadzka, mimo pandemii, nie próżnuje. Dopiero co wrzucała do sieci fotki z Meksyku, a już spaceruje po Hollywood. I to w jakim wdzianku!

Marcelina Zawadzka spaceruje w obcisłym stroju. Źródło: Instagram