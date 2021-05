W takich warunkach można odpoczywać. Kaczorowska pokazała swój taras

Agnieszka Kaczorowska rozpoznawalność zyskała dzięki roli Bożenki w "Klanie". Serial przyciągał i w zasadzie wciąż przyciąga przed telewizory mnóstwo widzów, tak więc można traktować go jako całkiem niezłą trampolinę do kariery. Aktorstwo to jednak nie jej jedyne zajęcie.