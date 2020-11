W więzieniu stanik może stanowić zagrożenie dla jej życia

Ghislaine Maxwell była przyjaciółką i współpracowniczką milionera Jeffreya Epsteina. Biznesmen oskarżany był kilkukrotnie o wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt, które pracowały dla niego m.in. jako masażystki. W 2019 roku został aresztowany pod zarzutami handlu ludźmi i osadzony w więzieniu. Po kilkunastu dniach Epstein popełnił samobójstwo. Sprawa wywołała potężny skandal i do tej pory budzi wiele wątpliwości. Wymiar sprawiedliwości boi się, że do tego samego może dojść w przypadku Ghislaine Maxwell, która ma odpowiedzieć przed sądem za podobne czyny co Epstein.

Ghislaine oskarżana jest o to, że werbowała nastolatki dla Epsteina, zastraszała je, że wiedziała dokładnie, co Epstein im robi, a także że sama brała udział w karalnych czynach. Maxwell osadzono w areszcie na Brooklynie. Jej prawnicy skarżą się na urągające warunki, jakie tam ma.

Pisaliśmy, że z obawy o to, że Maxwell popełni samobójstwo tak jak Epstein, jest budzona przez strażników co 15 minut.

Z medialnych relacji wynika, że warunki w więzieniu zmieniają się co kilka tygodni ze względu na pandemię. Z obawy przed rozprzestrzenieniem się wirusa w areszcie osadzeni nie mają prawa do spotkań z osobami z zewnątrz, jedzą posiłki w więzieniu, mają ograniczony dostęp do prysznica i komputera. Dla milionerki to zupełnie inny świat.