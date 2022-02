Waga Joanny Kurowskiej często się waha. Podała zaskakujący powód

Aktorka mieszkała w wielopokoleniowym domu. Jej dziadek w czasie wojny trafił do obozu jenieckiego w Sztutowie. Gdy po dwóch latach wrócił, był cieniem samego siebie. Przy wzroście 190 cm ważył zaledwie 45 kg. Babcia aktorki, a potem jej mama, dbały o to, by zawsze było jedzenie w domu. Kurowska hołduje tej zasadzie także w swoim życiu.