Walentynka od Ville Valo. Fin rozkochał w sobie publiczność na nowo

Miejsce startu zaś było prawdziwym prezentem dla polskich fanów. Ville rozpoczął trasę w warszawskiej Stodole, tam, gdzie nieraz grał z HIM. "Prezentów" podczas koncertów było znacznie więcej. Zgodnie z zapowiedzią, w setliście wymieszał solowe utwory z dobrze znanymi przebojami HIM. Niemałą ekscytację wywołało "Right Here In My Arms", "Join Me" czy "Wings Of A Butterfly", ale też "Buried Alive By Love" i "When Death And Love Embrace".