Wallace Roney nie żyje. Trębacz jazzowy był zakażony koronawirusem

Przez wiele lat Roney był krytykowany za to, że tak naprawdę kopiuje styl gry Davisa. "Nigdy nie męczy mnie porównanie do Milesa - mam już dość krytyków próbujących wmawiać wszystkim, że to coś złego - mówił, gdy odbierał nagrodę Grammy w 1994 r. za album "A Tribute to Miles".