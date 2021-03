Kożuchowska wciąż nie może się pozbierać. Mija rok od jego śmierci

Nie dziwi więc, że kiedy Kożuchowska razem ze swoim narzeczowym Bartoszem zaczęła planować ślub, było jasne, kto ma udzielić im sakramentu. Co zabawniejsze, duchowny nie miał pojęcia, że Kożuchowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Prawda wyszła na jaw, kiedy ktoś poprosił ją o autograf.

Ksiądz stał się dla aktorki przyjacielem i drogowskazem. To on podtrzymywał ją na duchu, kiedy starała się z mężem o dziecko, i to on mówił jej, że nie może tracić nadziei.