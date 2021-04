Kiedyś była gwiazdą "Klanu". Dziś wygląda lepiej niż kiedykolwiek

- Z ręką na sercu przyznam, że smakuje fantastycznie. W nową dekadę weszłam dosłownie na skitourach, w cudownych Bieszczadach, w których nigdy wcześniej nie byłam, a zawsze marzyłam, by tam pojechać. Dało mi to dobrego kopa energii. Trzyma mnie on do dziś. 50. to fajny wiek. Jestem dojrzałą kobietą, która ma wspaniałe córki. Trochę już o życiu wiem i umiem się nim cieszyć. Nie denerwuję się głupotami - powiedziała Naruszewicz w rozmowie z "Faktem".