Wendzikowska kusi kolejnym zdjęciem w wakacji. Tym razem odpoczywa w Polsce

"We wrześniu świętowałabym okrągłą rocznicę mojej pracy w "Dzień dobry TVN". Jak podsumować 15 lat? Nie umiem. To mój najdłuższy związek [...] Dziękuję! Za wszystkie lekcje, lekcje zawodu i lekcje życia, za każdą szansę, za każdy wywiad, a były ich tysiące - rozmawiałam chyba z każdym możliwym hollywoodzkim aktorem, każda rozmowa była dla mnie cenna. Wezmę wszystko, czego się nauczyłam i zrobię z tego coś jeszcze lepszego! I choć uroniłam kilka łez, wiadomo kawał życia zostawiam za sobą, to uczuciem dominującym jest wdzięczność" - napisała Wendzikowska na Instagramie.