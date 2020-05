O tej aferze mówiła cała Polska. Weronika Marczuk straciła wszystko z dnia na dzień

W 2009 roku aferą z agentem Tomkiem i Weroniką Marczuk żyła cała Polska. Ona była wówczas u szczytu sławy. Prowadziła "Miasto kobiet", była jurorką w show "You Can Dance", miała własną kancelarię prawniczą oraz świetnie prosperującą firmę. On oskarżył ją o przyjęcie łapówki w wysokości 450 tysięcy złotych za pomoc w prywatyzacji Wydawnictw Naukowo-Technicznych.