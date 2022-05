Życie pokrzyżowało jej plany. 51-letnia Weronika Marczuk marzy o dzieciach

Marczuk konsekwentnie chroni jego prywatność i nigdy nie pojawiają się razem publicznie. Co innego córka, którą urodziła w styczniu 2020 r. i jest oczkiem w głowie mamusi. Marczuk urodziła ją mając 49 lat i wcale nie uważa, by było to zbyt późno. Co więcej, wcale nie chciała przestawać na jednym dziecku.