Weronika Marczuk i Cezary Pazura przez 12 lat byli małżeństwem. Po rozwodzie zupełnie się od siebie odcięli

- Nie mamy relacji. To było życzenie mojego byłego męża, żebyśmy się nie kontaktowali, więc ja spełniam wszystkie życzenia swoich przyjaciół byłych, obecnych. Milcząco zostało to zaakceptowane przez lata. Nie wiem, czy to się zmieni - mówiła niedawno Marczuk w rozmowie z Jastrząb Post.