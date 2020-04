Weronika Marczuk mówi o kwarantannie z niemowlakiem

"Aneczko, patrzę na Ciebie i jestem już pewna: te ok. 17 500 dni mojego życia "przed" były tylko przygotowaniem do takiego Daru, jakim jesteś. Cudowne uczucie! Idziemy już razem przez życie, bądź szczęśliwą i silną kobietą, Córeczko" - mogliśmy wówczas przeczytać.

- Nazwałam ją "Walką o macierzyństwo", ale nie zachęcam nikogo do walki o macierzyństwo. Chodzi o to, że moja droga do macierzyństwa była raczej walką. Jest ona promykiem nadziei. To będzie opowieść poradnikowa - zapowiedziała Weronika Marczuk.