Weronika Rosati wyjaśnia. Pisze o przemocy domowej i sprawach w sądzie

Weronika Rosati rozstała się z Robertem Śmigielskim niedługo po narodzinach Elizabeth Valentiny. Dziewczynka skończy w grudniu 3 latka i nic nie wskazuje na to, by do tego czasu sąd zamknął wszystkie sprawy z udziałem rodziców.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Weronika Rosati (Getty Images)