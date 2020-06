Weronika Rosati komentuje postanowienie sądu. Zamieściła gorzki wpis

"Jak to powiedział Arystoteles: ‘By uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim’. Więc mam pamiętać teraz, by być nikim. Zabawne, bo motto antyprzemocowe Urzędu Miasta Warszawy to ‘Przemoc karmi się milczeniem’. Pewnie dlatego przemoc się tak świetnie roztyła w Polsce, a teraz jeszcze bardziej w czasie pandemii. Boje się tylko, by nagle teraz ofiary gwałtów, molestowań, pedofilii, mobbingu i oczywiście przemocy domowej nie dostały nakazu milczenia, a do tego by nie zostały ukarane za opowiadanie o swoich krzywdach, bo ich wyznania szkodzą karierom ich oprawców i przeszkadzają w ich życiu prywatnym. Serio, to nie żart, tak to właśnie wygląda. Taka mamy rzeczywistość", napisała.